В Петрозаводске открылся центр консультирования юридических лиц по вопросам в области энергосбережения и технологического присоединения

Стоимость электроэнергии постоянно растет, поэтому благополучие бизнеса зависит от разумного потребления электроэнергии.

Что такое энергосбережение?

Энергосбережение подразумевает разумное использование топливно-энергетических ресурсов планеты. Рациональное использование энергии помимо заботы об экологии дает нам вполне материальные бонусы.

Пример:

Для офиса площадью 1000 кв. м замена люминесцентного освещения на светодиодное позволит добиться экономии на 50% в течение 5 лет. И это с учетом затрат на покупку и установку светильников.

Рациональное использование имеющихся ресурсов включает не только установку и эксплуатацию энергоэффективного оборудования, но и соблюдение определенного режима. Если поставить цель – сэкономить на коммунальных платежах, то необходимо сначала установить оборудование, которое при помощи автоматизации подачи и учета энергии позволит не тратить зря киловатты. Более того: щадящее использование оборудования продлевает срок его работы. Так что вы избежите трат на ремонт или замену приборов, вышедших из строя.

Мероприятия, нацеленные на энергосбережение:

- оборудование здания приборами учета;

- использование современного энергоэффективного оборудования – замена недостаточно эффективных источников света на энерго-экономичные;

- установка систем автоматического контроля и регулирования работы оборудования.

К кому обратиться?

Компания "Энерго-Решение" имеет внушительный опыт работы в сфере энергосбережения, обладает знаниями в энергоменеджменте, в том числе уникальной программой ENERSO. Программа ENERSO – собственная разработка компании для проведения энергоаудита. Специалисты "Энерго-Решения" помогают предпринимателям по всему Северо-Западу сэкономить миллионы рублей на затраты и оптимизировать расходы на электрическую энергию.

Одно из направлений компании – сопровождение юридических лиц, планирующих технологическое присоединение к электрическим сетям. В рамках этой услуги специалисты "Энерго-Решения" помогают определить требуемую мощность и сроки технического присоединения, грамотно составить заявку, проанализировать договор и технические условия сетевой компании, консультируют по подбору оборудования и электро-лаборатории в вашем районе. Специалисты помогут определиться с автоматизированной системой учета электрической энергии, подберут оптимальный тариф на электрическую энергию.

Отдельным направлением компании является анализ почасовых данных с приборов учета электрической энергии. В рамках этих услуг специалисты анализируют договор с энергосбытовой компанией, данные с приборов учета, стоимость электрической энергии. А также настраивают работу умных счетчиков, которые в автоматическом режиме собирают данные с приборов учета электрической энергии и ежемесячно передают их в энергосбытовую компанию. Консультирование предпринимателей по выбору тарифов позволило сократить расходы на коммунальные услуги уже десяткам юридических лиц.

Подробности на сайте energo-solutions.ru

Получить бесплатную консультацию можно по адресу Бульвар Интернационалистов дом 17А, 2 этаж. Режим работы в будни с 9.00 до 18.00 по предварительной записи по телефону 330-880. Сотрудники "Энерго-решения" рады видеть вас в новом центре.

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