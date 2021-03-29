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В Петрозаводске открываются дополнительные горячие линии по зачислению детей в первые классы

Новости. Общество
15:43, 30 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Родители будущих первоклассников смогут получить консультацию по четырем телефонным номера, сообщили в администрации города.

В связи со стартом заявочной кампании по зачислению детей в первые классы мэрия Петрозаводска увеличила число горячих линий для горожан. Так, 1 и 2 апреля для оперативного решения возникающих вопросов специалисты управления образования будут принимать звонки по телефонам: 713-433, 713-540, 713-460.

Помимо этого, ежедневно родители будущих первоклассников могут получить консультацию по номеру - 713-434.

Прием заявок на зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения города начнется 1 апреля и будет проходить в соответствии с установленным графиком.

Также администрация Петрозаводска определила 12 школ, в которые можно подать электронное заявление. Сделать это необходимо через сайт региональных Госуслуг. С целью эффективного распределения нагрузки на сервер прием электронных заявлений будет осуществляться в определенное время:

09.00 - в МОУ "Средняя школа №48", "Средняя школа № 8",

13.00 - в МОУ "Средняя школа № 43",

13.30 - в МОУ "Средняя школа № 34",

14.00 - в МОУ "Финно-угорская школа", "Средняя школа № 38",

14.30 - в МОУ "Средняя школа № 39" и "Средняя школа № 10",

15.00 - в МОУ "Средняя школа № 27",

15.30 - в МОУ "Лицей № 13",

16.00 - в МОУ "Средняя школа № 36",

16.30 - в МОУ "Средняя школа № 11".

В администрации города ожидают, что в этом году число новоиспечённых школьников составит около 3300 человек. Для них планируется открыть 115 общеобразовательных и 10 специальных (коррекционных) классов.

Ранее заместитель главы Петрозаводска, председатель комитета социального развития Любовь Иконникова рассказала о новом порядке приема первоклассников.

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Комментарии

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театральный критик
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Гость
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