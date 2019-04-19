Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
08:20, 19 Апреля 2019

В Петрозаводске отремонтировали бассейн школы № 43

Загрузка...

Ремонт произведен в рамках программы "Безопасный Петрозаводск".

Как сообщили в пресс-службе Петросовета, полноценный ремонт бассейна не проводился более 28 лет - с момента его ввода в эксплуатацию в 1991 году. Со временем он перестал отвечать современным требованиям безопасности. Между тем, бассейн образовательного учреждения является важным социальным объектом как для микрорайона Древлянка, так и для карельской столицы в целом. На его базе организованы уроки физкультуры для учеников начальных классов, а также занятия с тренерами по обучению плаванию для детей со всего города.

В связи с этим по инициативе председателя Петросовета Геннадия Боднарчука совместно с администрацией карельской столицы было принято решение в рамках программы "Безопасный Петрозаводск" направить 1,3 млн. рублей из городского бюджета на проведение реконструкции бассейна.

"За два с половиной месяца выполнена полная реконструкция купальной чащи, произведена отделка террасной доской тренерских бортиков, обновлены фильтры, заменена система водоподготовки и система перелива, которая позволяет постоянно обновлять воду. Сегодня спортивный объект отвечает всем требованиям СанПиН и готов к приему 140-150 детей. Хочется поблагодарить руководство города и депутатов Петросовета за оказанную поддержку. Знаменательно, что столь радостное событие состоялось в год 30-летия нашего образовательного учреждения", - отметил директор 43-ей школы Александр Ханцевич.



 В торжественной церемонии открытия обновленного бассейна принял участие руководитель постоянной комиссии по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Петросовета Сергей Воробьев. Депутат поздравил учащихся и педагогов с окончанием ремонта и пожелал школьникам ярких побед в спорте и учебе.

Добавим также, что по программе "Безопасный Петрозаводск" в этом году обновят еще два школьных бассейна – в лицее №1 и лицее №13. Всего на реконструкцию спортивных объектов в трех муниципальных образовательных учреждениях будет израсходовано порядка 4,5 млн. рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Lana
2019-04-19 08:31:11
Ужаааас!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2019, 14:08
Юля вернулась
16.04.2019, 19:10
Внешний вид Кудрявцевой привел поклонников в недоумение
16.04.2019, 11:39
Экс-министр спорта Карелии задержан в Петрозаводске
14.04.2019, 18:02
ВИДЕО: Мужчина выпал из окна в Петрозаводске
17.04.2019, 15:25
ВИДЕО: Судимый мужчина пытался зарезать девушку в Петрозаводске, спасли соседи
17.04.2019, 09:16
Парфенчиков обвинил СМИ Карелии в некомпетентности, журналисты ему ответили

Аналитика

18.04.2019 15:39
Капитал
Вспоминая Худилайнена 2
В Карелии обсудили новую программу расселения из аварийного жилья, которая начинается в этом году и продлится до 2025 года.
Заложники "форелевого бума" 1
18.04.2019 15:08
Народ против административного памятника 14
17.04.2019 10:10
Православное духовенство и чиновники озаботились "прополкой" молодежи 10
16.04.2019 15:10
"Истинные финны" покоряют электорат 4
15.04.2019 14:13
Вся аналитика

Чтиво

18.04.2019 14:10
Частная жизнь
Бабье царство у помойки 1
Жительницы Чалны рассказали, как они пытаются выжить в доме, который держится на монтажной пене.
Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
15.04.2019 15:40
Юля вернулась
15.04.2019 14:08
Соседи показывают настоящую драму 13
15.04.2019 11:59
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»