В Петрозаводске отремонтировали бассейн школы № 43

Ремонт произведен в рамках программы "Безопасный Петрозаводск".

Как сообщили в пресс-службе Петросовета, полноценный ремонт бассейна не проводился более 28 лет - с момента его ввода в эксплуатацию в 1991 году. Со временем он перестал отвечать современным требованиям безопасности. Между тем, бассейн образовательного учреждения является важным социальным объектом как для микрорайона Древлянка, так и для карельской столицы в целом. На его базе организованы уроки физкультуры для учеников начальных классов, а также занятия с тренерами по обучению плаванию для детей со всего города.

В связи с этим по инициативе председателя Петросовета Геннадия Боднарчука совместно с администрацией карельской столицы было принято решение в рамках программы "Безопасный Петрозаводск" направить 1,3 млн. рублей из городского бюджета на проведение реконструкции бассейна.



"За два с половиной месяца выполнена полная реконструкция купальной чащи, произведена отделка террасной доской тренерских бортиков, обновлены фильтры, заменена система водоподготовки и система перелива, которая позволяет постоянно обновлять воду. Сегодня спортивный объект отвечает всем требованиям СанПиН и готов к приему 140-150 детей. Хочется поблагодарить руководство города и депутатов Петросовета за оказанную поддержку. Знаменательно, что столь радостное событие состоялось в год 30-летия нашего образовательного учреждения", - отметил директор 43-ей школы Александр Ханцевич.





В торжественной церемонии открытия обновленного бассейна принял участие руководитель постоянной комиссии по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Петросовета Сергей Воробьев. Депутат поздравил учащихся и педагогов с окончанием ремонта и пожелал школьникам ярких побед в спорте и учебе.



Добавим также, что по программе "Безопасный Петрозаводск" в этом году обновят еще два школьных бассейна – в лицее №1 и лицее №13. Всего на реконструкцию спортивных объектов в трех муниципальных образовательных учреждениях будет израсходовано порядка 4,5 млн. рублей.