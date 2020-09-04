В Петрозаводске пенсионер оказался под колесами иномарки

В столице Карелии водитель иномарки сбил 82-летнего пешехода.

В пятницу, 4 сентября, в 8:15 на перекрестке Лососинского шоссе с проездом Новосельский 64-летний водитель автомобиля "Volkswagen Tiguan" совершил наезд на 82-летнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо вне пешеходного перехода. Об этом сообщает Гоставтоинспекция Карелии.

В результате ДТП пешеход получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что пенсионер на "легковушке" сбил женщину у дачного поселка в Карелии.