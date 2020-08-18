Пенсионер на "легковушке" сбил женщину у дачного поселка в Карелии

ДПТ с наездом на пешехода произошло на подъезде к дачному поселку Лучевое в Кондопожском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По данным ГИБДД республики, в минувший вторник в 11:40 на 3 км + 200 м региональной автодороги на подъезде к Лучевому 72-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не учел боковой интервал и сбил 52-летнюю женщину. Пешеход двигалась по правой обочине в попутном направлении.

В результате ДТП женщина получила травмы. Ей была оказана медицинская помощь.

Напомним, полиция разыскивает водителя, сбившего школьницу под Петрозаводском.