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Полиция разыскивает водителя, сбившего школьницу под Петрозаводском

Новости. Происшествия
14:21, 18 Августа 2020
фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив
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По информации ГИБДД Карелии, в минувший понедельник, 17 августа, водитель сбил 14-летнюю девочку и сбежал с места ДТП.

Напомним, в 17.21 на региональной автодороге "Соломенное-Суйсарь" автомобиль сбил 14-летнюю школьницу и скрылся с места аварии. Подростка доставили в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. 

Сотрудниками полиции по Прионежскому району устанавливается личность водителя автомобиля темного цвета, который совершил ДТП. 

Всех, кто был очевидцем аварии или обладает сведениями о данном происшествии, просят незамедлительно сообщить информацию по телефонам: (814-2)579-616, 739-022 или +7-911-437-63-01.

Конфиденциальность гарантируется.

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