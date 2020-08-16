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В Петрозаводске пенсионер после тяжелой операции оказался запертым в квартире без помощи специалистов

Новости. Общество
11:08, 17 Августа 2020
фото: © shutterstock.com
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Инвалид, перенесший операцию на ногах в Республиканской больнице, третью неделю не может дождаться помощи от хирурга.

71-летний петрозаводчанин был выписан из отделения сердечно-сосудистой хирургии Республиканской больницы им. Баранова в конце июля. Он перенес серьезную операцию по реконструкции сосудов на ногах. Врачи дали четкие рекомендации пациенту с инвалидностью второй группы, но выполнить пенсионер их не смог. Участковый терапевт, который приходит из городской поликлиники №1 на дом, не смог обеспечить ни своевременного снятия швов, ни консультации хирурга. После многократных обращений в учреждение здравоохранения к инвалиду пришла не хирургическая, а обычная медсестра. Швы с горем пополам сняли, но они воспалились. У мужчины поднялась температура. Хирург до пациента так и не дошел. По словам терапевта, этот специалист сможет посетить больного только во второй половине августа.

"Нам пришлось вызывать скорую. Медики предложили госпитализацию в БСМП, но сразу предупредили: должного ухода лежачему больному там никто обеспечить не сможет. А у нас проблемы не только со швами и температурой, но и с низким давлением, с кишечником после антибиотиков. И самое страшное – мы не можем встать на ноги. После перелома позвоночника муж ходил на костылях, а сейчас лежит", - рассказала "Столице на Онего" супруга пенсионера.

Семья пенсионеров готова оплатить прием хирурга. Но из-за пандемии коронавируса на дом специалисты сейчас не выходят. Сам пациент не может попасть на прием, потому не в состоянии покинуть квартиру.

"Инвалидная коляска не влезает в лифт. С шестого этажа нам не выбраться. На руках мужа вынести некому. Полная безысходность. В Республиканской больнице сосудистые хирурги сделали сложнейшую операцию, которая должна была улучшить качество жизни мужа. А в результате все их труды сейчас идут прахом. Муж прикован к кровати и чувствует себя очень плохо. Он чахнет у меня на глазах, а квалифицированной помощи медиков получить не может. Советы от терапевта мазать швы зеленкой – разве это помощь? Это издевательство над беспомощным больным. И что делать мы просто не знаем", - считает супруга инвалида.

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