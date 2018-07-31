В Петрозаводске пенсионер устроил ДТП, в котором сам и пострадал

На улице Ригачина столкнулись две иномарки, пострадал один человек, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник 30 июля на улице Ригачина водитель Ford Focus, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении автомобилю Mitsubishi Lancer, совершив с ним столкновение.

После удара Ford столкнулся с Toyota. В результате происшествия пострадал 69-летний водитель Ford.