В Петрозаводске пенсионер за рулем автомобиля Fiat сбил велосипедистку и скрылся

ДТП с велосипедисткой произошло утром 16 ноября на улице Лыжной, рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В среду, 16 ноября, у дома №1 по улице Лыжной в Петрозаводске сбили велосипедистку. ДТП произошло в 08.45.



По предварительным данным городской ГИБДДД, водитель автомобиля Fiat Albea сбил 34-летнюю велосипедистку.



Женщину с полученными травмами госпитализировали. Водитель, 57-летний мужчина, уехал с места происшествия, но вскоре его личность установили.



Проводится полицейская проверка.