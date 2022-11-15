В Петрозаводске пенсионер за рулем автомобиля Fiat сбил велосипедистку и скрылся

ДТП с велосипедисткой произошло утром 16 ноября на улице Лыжной, рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.
В среду, 16 ноября, у дома №1 по улице Лыжной в Петрозаводске сбили велосипедистку. ДТП произошло в 08.45.
По предварительным данным городской ГИБДДД, водитель автомобиля Fiat Albea сбил 34-летнюю велосипедистку.
Женщину с полученными травмами госпитализировали. Водитель, 57-летний мужчина, уехал с места происшествия, но вскоре его личность установили.
Проводится полицейская проверка.
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