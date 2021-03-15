В Петрозаводске пенсионерка сделала 54 перевода мошенникам, не заподозрив подвоха

Полиция карельской столицы расследует мошенничество, совершенное в крупном размере , сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 78-летняя женщина, которую обманули мошенники. Пенсионерку вынудили перевести на посторонние ресурсы 1 миллион 118 тысяч рублей.

Полицейским она рассказала, что поступили звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Звонили много раз, то мужчины, то женщины. Они объяснили, что деньги пенсионерки в опасности и нужно их защитить. Затем предупредили, что позвонит "робот", на его вопросы необходимо дважды ответить "да", а что именно будет спрашивать роботизированная программа - слушать не нужно. Горожанка выполнила требуемое, и мошенники похитили с ее счета 158 тысяч и 160 тысяч рублей. При этом, как впоследствии установили полицейские, "робот" звонил из настоящего банка. Своими "да" она подтвердила, что, действительно, желает провести операции по переводу средств.

Остальные средства пожилая петрозаводчанка хранила на сберегательном счете. Их, по версии аферистов, требовалось обналичить и перевести на "безопасные счета". Под влиянием звонивших 800 тысяч рублей были переведены на посторонние ресурсы множественными операциями по 15 тысяч рублей.

Затем на звонки пенсионерки никто не отвечал. Тогда она обратилась в банк. Работники коммерческого учреждения подсказали, что все случившееся – обман, а деньги находятся у злоумышленников.

По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело.