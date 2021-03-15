Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Стало известно, на сколько подорожал отдых на российском юге 1
15.03.2021 19:40
Эксперт назвала способ продлить жизнь на 25 лет 4
15.03.2021 22:00
Командир МКС показал, как выглядит из космоса Онежское озеро в Карелии (ФОТО) 15
Сегодня 07:25
Стилистка раскрыла способ выглядеть "дорого" в дешевых вещах
15.03.2021 19:10
Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины, убитого сосулькой 8
15.03.2021 17:07
Депутат Госдумы раскрыл реальный уровень бедности в России 2
15.03.2021 20:40
Обледеневший снег упал с крыши и повредил машину в центре Петрозаводска 10
Сегодня 09:17

В Петрозаводске пенсионерка сделала 54 перевода мошенникам, не заподозрив подвоха

Новости. Криминал
12:10, 16 Марта 2021
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Полиция карельской столицы расследует мошенничество, совершенное в крупном размере , сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 78-летняя женщина, которую обманули мошенники. Пенсионерку вынудили перевести на посторонние ресурсы 1 миллион 118 тысяч рублей.

Полицейским она рассказала, что поступили звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Звонили много раз, то мужчины, то женщины. Они объяснили, что деньги пенсионерки в опасности и нужно их защитить. Затем предупредили, что позвонит "робот", на его вопросы необходимо дважды ответить "да", а что именно будет спрашивать роботизированная программа - слушать не нужно. Горожанка выполнила требуемое, и мошенники похитили с ее счета 158 тысяч и 160 тысяч рублей. При этом, как впоследствии установили полицейские, "робот" звонил из настоящего банка. Своими "да" она подтвердила, что, действительно, желает провести операции по переводу средств.

Остальные средства пожилая петрозаводчанка хранила на сберегательном счете. Их, по версии аферистов, требовалось обналичить и перевести на "безопасные счета". Под влиянием звонивших 800 тысяч рублей были переведены на посторонние ресурсы множественными операциями по 15 тысяч рублей.

Затем на звонки пенсионерки никто не отвечал. Тогда она обратилась в банк. Работники коммерческого учреждения подсказали, что все случившееся – обман, а деньги находятся у злоумышленников.

По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2021, 18:57
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
10.03.2021, 06:40
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии
14.03.2021, 11:17
Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)
15.03.2021, 06:40
Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов
11.03.2021, 09:41
В поселке Карелии поставлен температурный рекорд
13.03.2021, 15:00
"Если вам не нравится, встаньте и уйдите отсюда"

Аналитика

Сегодня 09:45
Капитал
"Боль в спине? Лечите правильно!"
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
В первый класс по новым правилам
Сегодня 09:40
Торговый центр "Ягуар" привел хозяина к аресту 8
15.03.2021 06:20
"Убежден в своей невиновности и буду защищать ее в суде" 8
12.03.2021 16:45
Когда вепсский лес шумит и не слышит 19
12.03.2021 15:50
Вся аналитика

Чтиво

15.03.2021 15:20
Без политики
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
15.03.2021 15:15
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
11.03.2021 11:05
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»