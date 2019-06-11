В Петрозаводске перекроют проезд по наплавному мосту

На следующей неделе будет дважды перекрываться проезд по наплавному мосту через Соломенный пролив, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В ночь с 18 на 19 июня с 23.00 до 4.00 и в ночь с 19 на 20 июня с 23.00 до 4.00 будет запрещено движение по наплавному мосту через Соломенный пролив для выполнения работ по гарантийному обслуживанию сооружения.

Возможность экстренного проезда спецтранспорта через пролив в эти периоды времени будет обеспечена.

Администрация Петрозаводска приносит извинения за доставленные неудобства и просит автовладельцев заранее спланировать маршруты передвижения в указанные временные отрезки.