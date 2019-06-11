В Петрозаводске перекроют проезд по наплавному мосту

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На следующей неделе будет дважды перекрываться проезд по наплавному мосту через Соломенный пролив, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В ночь с 18 на 19 июня с 23.00 до 4.00 и в ночь с 19 на 20 июня с 23.00 до 4.00 будет запрещено движение по наплавному мосту через Соломенный пролив для выполнения работ по гарантийному обслуживанию сооружения.
Возможность экстренного проезда спецтранспорта через пролив в эти периоды времени будет обеспечена.
Администрация Петрозаводска приносит извинения за доставленные неудобства и просит автовладельцев заранее спланировать маршруты передвижения в указанные временные отрезки.
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