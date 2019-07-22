В Петрозаводске перекроют железнодорожный переезд

Движение через железнодорожный переезд на Пряжинском шоссе будет перекрыто на этой неделе.

24 июля с 11.00 до 17.00 планируется полное перекрытие автомобильного движения через железнодорожный переезд на Пряжинском шоссе, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска. По информации ОАО "РЖД", временное ограничение связано с ремонтом железнодорожного переезда на 409 км 7пк II-го главного пути перегона "Петрозаводск-Томицы".

Временные неудобства коснутся водителей и пассажиров автобуса 29 маршрута. В это время автобус № 29 будет в прямом и обратном направлении двигаться по измененному маршруту через район Сулажгора (Первомайский пр.– ул. Новосулажгорская – ул. Сулажгорская – ул. Шуйская – ул. Транспортная – Пряжинское ш.– Суоярвское ш.), не заезжая на остановочные пункты "Хлебозавод", "АРЗ", "Мехпарк", "Стройбаза", "СТК", передает мэрия города.