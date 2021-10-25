В Петрозаводске перекрыли одну из улиц в центре города (ФОТОФАКТ)

Улица Куйбышева в центре Петрозаводска полностью перекрыта, начиная от проспекта Ленина.

В Госавтоинспекции карельской столицы напомнили, что в организации городского движения произошли временные изменения — перекрыта улица Куйбышева, начиная от проспекта Ленина в сторону Малой Слободской улицы.

На паблике ГИБДД Петрозаводска появились фотографии улицы Куйбышева, закрытой для движения автомобилей.

Ранее глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о новой схеме движения в центре города в связи со строительством магистрали на улице Куйбышева.