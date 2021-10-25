Реклама

В Петрозаводске перекрыли одну из улиц в центре города (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
16:02, 25 Октября 2021
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

Новости партнеров

Улица Куйбышева в центре Петрозаводска полностью перекрыта, начиная от проспекта Ленина.

В Госавтоинспекции карельской столицы напомнили, что в организации городского движения произошли временные изменения — перекрыта улица Куйбышева, начиная от проспекта Ленина в сторону Малой Слободской улицы.

На паблике ГИБДД Петрозаводска появились фотографии улицы Куйбышева, закрытой для движения автомобилей.

Ранее глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о новой схеме движения в центре города в связи со строительством магистрали на улице Куйбышева.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Русский
2021-10-25 17:08:21
Дорогу еще не построили, а название уже придумали. Кто такой исенсон и чем полезен ?
нетюлень
2021-10-25 17:53:50
Антирусский, гугли. Без нарочитого искажения фамилии.
Саныч
2021-10-25 16:59:46
Нефиг шастать. Кругом враги. Будьте начеку, товарищи.
Антон
2021-10-25 16:54:30
Жители дома на улице Куйбышева,9.Вот где самая настоящая эпоха.Полное собрание ЖЗЛ.
Изя
2021-10-25 16:21:11
Капей жителм Октябрьского р-на , вечером снова движение там встанет
Эксперд
2021-10-25 16:10:32
Помню, как бабенки бальзаковского возраста в 80-х годах кичились тем, что в центре живут :)
нетюлень
2021-10-25 17:55:05
Эксперд, малограмотный, бальзаковский возраст - это 30 лет. Сам-то в каком классе второгодничаешь?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2021, 10:44
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за коронавируса
19.10.2021, 19:40
В Петрозаводске администрация поликлиники опровергла информацию о нищенских зарплатах медиков
21.10.2021, 08:30
Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября
18.10.2021, 16:07
Шесть привитых от коронавируса пациентов скончались с начала сентября в Карелии
20.10.2021, 19:43
С места страшной аварии на скользкой дороге в Петрозаводске госпитализирован ребенок с женщиной
19.10.2021, 14:51
Врач из Петрозаводска получила зарплату за месяц работы в поликлинике и решила пойти в продавщицы

Чтиво

22.10.2021 10:41
Кофе со сливками
«Я — аномалия системы» 5
На таких одержимых и держится медицина: гость рубрики «Кофе со сливками» — врач-реаниматолог Максим Ткачук.  
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
21.10.2021 16:53
Поморский код 9
20.10.2021 14:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
Сегодня 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»