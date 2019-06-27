В Петрозаводске перестали расти цены на бензин

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Цены на бензин в Петрозаводске в последние дни июня стабилизировались после непрерывного двухмесячного роста.
Об этом говорят данные Карелиястата о стоимости автомобильного топлива за период с 18 по 24 июня.
Средняя цена на АИ-92 закрепилась на отметке 41 рубль 74 копейки за литр, АИ-95 – 45 рублей 5 копеек, АИ-98 – 51 рубль 56 копеек.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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