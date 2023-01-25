В Петрозаводске пешеход перепрыгнул через забор, спасаясь от вылетевшего на тротуар автомобиля (ВИДЕО)

Автомобиль чуть не сбил пешехода на Первомайском проспекте.

Авария произошла в минувшую среду, 22 февраля, в 20.00 на Первомайском проспекте, у дома №40, пишет ДТП ПТЗ.

Видеорегистратор очевидца запечатлел, как легковой автомобиль вылетел за пределы проезжей части на тротуар. На тротуаре в момент ДТП находился пешеход. Спасаясь, молодой человек вынужден был перепрыгнуть через забор.

По одной из версий, легковой автомобиль двигался по Первомайскому проспекту в сторону центра. В районе правого поворота дороги автомобиль занесло, отбросило влево за пределы проезжей части на леерное ограждение и развернуло. Машина чуть не перевернулась.

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