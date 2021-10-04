В Петрозаводске пешеход попал под колеса иномарки

В столице Карелии мужчина попал под машину и получил травмы.

ЧП произошло в воскресенье, третьего октября, в Петрозаводске. Об этом информирует ГИБДД.

В 18:50 в районе дома № 8 по улице Новосулажгорской был совершен автомобильный наезд на пешехода. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «Ford» сбил 43-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, не убедившись в безопасности.

Пешеход получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на севере Карелии подросток был госпитализирован после наезда на животное.