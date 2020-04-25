В Петрозаводске пьяного водителя без прав отправили в камеру

Мужчину отправили в камеру для административно задержанных за управление автомобиля в состоянии опьянения и без прав, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В субботу 25 апреля в 9.22 у дома №7 по набережной Варкауса в Петрозаводске сотрудники ДПС отстранили от управления водитель автомобиля Kia Spectra, не имеющего права управления транспортным средством.

Проведенное на месте освидетельствование показало, что 33-летний мужчина пьян. Автомобиль переместили на специализированную стоянку. В отношении водителя составлен протокол.

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток или наложение штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере 30 тысяч рублей.

Нарушителя отправили в камеру для административно задержанных за управление автомобиля в состоянии опьянения и без прав.