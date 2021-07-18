В Петрозаводске пьяный дебошир крушил тару и ругался матом в магазине

Сотрудники Росгвардии задержали пьяного клиента магазина, который устроил скандал.

В воскресенье сотрудники петрозаводского отдела вневедомственной охраны прибыли в торговое заведение города по сработке тревожной кнопки.

По информации Росгвардии, неизвестный молодой человек взял с прилавка несколько бутылок спиртного и разбил их. Также нарушитель выражался нецензурной бранью и угрожал персоналу и посетителям физической расправой.

При задержании 24-летнего нарушителя было установлено, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске неадекватный мужчина перепугал сотрудников компании, закрывшись в туалете.