В Петрозаводске пьяный мужчина пил в алкомаркетах и ругался матом

Росгвардейцы дважды за выходные ловили хулигана, мешавшего работать сотрудникам магазинов.

По сообщению управления Росгвардии по Карелии, в воскресенье, 21 марта, сработала тревожная сигнализация в одном из алкомагазинов Петрозаводска. Сотрудники батальона полиции городского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали 44-летнего мужчину. Администратор торговой точки пояснила росгвардейцам, что мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался, распивал спиртное. Нарушителя доставили в отдел полиции.

Днем ранее этот же мужчина был пойман в другом магазине, где также выпивал и ругался матом, оскорбляя продавцов. После профилактической беседы хулиган отказался покидать заведение, в результате чего в полицию передали заявление.

Ранее подросток с другом попались на краже алкоголя в магазине Карелии.