Подросток с другом попались на краже алкоголя в магазине Карелии

В Сегеже сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников, вернувшихся на место происшествия, сообщила пресс-служба ведомства.

Группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии в Сегеже днем 17 марта поступила информация от дежурной части полиции о том, что работникам одного из сетевых магазинов требуется помощь.

Выяснилось, что в торговом зале находятся двое молодых людей, которые часом ранее вынесли алкоголь на сумму около 6 тысяч рублей. 20-летний подозреваемый и его несовершеннолетний товарищ задержаны и доставлены в отдел внутренних дел.