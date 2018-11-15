В Петрозаводске пьяный мужчина вынес из квартиры своей "подруги" ноутбук

В полицию обратилась петрозаводчанка с заявлением о краже ноутбука, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что из её квартиры похитили ноутбук. Она пояснила, что октябрьским утром ушла на работу, а дома остался её друг.

Днем она позвонила соседке и попросила заглянуть к ней в квартиру и проверить, там ли её гость. Та выполнила просьбу и обнаружила, что дверь в квартиру открыта настежь, а внутри никого нет. Впоследствии хозяйка обнаружила пропажу лэптопа и обратилась в полицию.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 40-летнего ранее судимого гражданина, приятеля потерпевшей. По версии следствия, пьяный мужчина похитил ноутбук и в этот же день сбыл его. Вырученные деньги потратил на алкоголь.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.