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Новости. Происшествия
15:05, 06 Октября 2019
фото: ДТП ПТЗ/ВКонтакте

В Петрозаводске пьяный пешеход чуть не попал под колеса автомобиля (ВИДЕО)

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Нетрезвый мужчина пытался перейти по пешеходному переходу на "красный".

Бдительный водитель сумел избежать вчера вечером ДТП на Комсомольском проспекте. Пешеход, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл нажать кнопку для перехода и пытался пройти на "красный".

Водитель выложил видео с инцидентом в паблике ДТП ПТЗ.

"Лестница к "зебре" через Комсомольский на Лизы Чайкиной никогда не казалась мне шибко безопасной, да и темновато там в такую-то погоду. Хорошо, транспорта мало, и все спокойные и внимательные", - написал водитель в паблике.

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