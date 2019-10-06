В Петрозаводске пьяный пешеход чуть не попал под колеса автомобиля (ВИДЕО)

Нетрезвый мужчина пытался перейти по пешеходному переходу на "красный".

Бдительный водитель сумел избежать вчера вечером ДТП на Комсомольском проспекте. Пешеход, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл нажать кнопку для перехода и пытался пройти на "красный".

Водитель выложил видео с инцидентом в паблике ДТП ПТЗ.

"Лестница к "зебре" через Комсомольский на Лизы Чайкиной никогда не казалась мне шибко безопасной, да и темновато там в такую-то погоду. Хорошо, транспорта мало, и все спокойные и внимательные", - написал водитель в паблике.