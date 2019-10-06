В Петрозаводске пьяный пешеход чуть не попал под колеса автомобиля (ВИДЕО)

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Нетрезвый мужчина пытался перейти по пешеходному переходу на "красный".
Бдительный водитель сумел избежать вчера вечером ДТП на Комсомольском проспекте. Пешеход, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл нажать кнопку для перехода и пытался пройти на "красный".
Водитель выложил видео с инцидентом в паблике ДТП ПТЗ.
"Лестница к "зебре" через Комсомольский на Лизы Чайкиной никогда не казалась мне шибко безопасной, да и темновато там в такую-то погоду. Хорошо, транспорта мало, и все спокойные и внимательные", - написал водитель в паблике.
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