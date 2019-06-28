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Новости. Происшествия
11:37, 28 Июня 2019
фото: ДТП ПТЗ

В Петрозаводске пьяный водитель съехал в котлован

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ДТП произошло ночью 28 июня на месте проведения дорожных работ на Октябрьском проспекте, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Автомобиль Renault в 1.45 на Октябрьском проспекте наехал на препятствие – сбил ограждение и съехал в котлован на месте проведения ремонтных работ. 

В ГИБДД Петрозаводска сообщили, что водитель был с признаками алкогольного опьянения и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Пострадавших нет. 

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Комментарии

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hgf
2019-06-28 12:40:28
Дело не в том, что пьяный был за рулём! Хотя ,естественно - это нарушение и никто не спорит, НО ВЫ ПРОЕЗЖАЛИ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ ПРОСПЕКТУ? Это же автоквест... У НАС , СНАЧАЛА ВЫКОПАЮТ КОТЛОВАНЫ И ЗАБУДУТ; да так, что трезвому не проехать!! А, что нельзя: выкопал - сделал быстро работу и закопал? Можно! но на это нужно нечто другое, чем ГИБДД гоняющееся за нетрезвым водилой: Отношение подрядчика к выполнению работ должно быть другим, Чиновники другие - думающие и работающие, Законы, Cтрана в конце-концов быть другой и т.д.. Люди должны измениться - не молчать в тряпочку, а быть активными гражданами своего общество
кир
2019-06-28 11:49:24
А чё? Мы с пацанами после бара всегда тут ездили. Предупреждать надо.
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