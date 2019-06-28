В Петрозаводске пьяный водитель съехал в котлован

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ДТП произошло ночью 28 июня на месте проведения дорожных работ на Октябрьском проспекте, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
Автомобиль Renault в 1.45 на Октябрьском проспекте наехал на препятствие – сбил ограждение и съехал в котлован на месте проведения ремонтных работ.
В ГИБДД Петрозаводска сообщили, что водитель был с признаками алкогольного опьянения и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Пострадавших нет.
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