В Петрозаводске пьяный водитель съехал в котлован

ДТП произошло ночью 28 июня на месте проведения дорожных работ на Октябрьском проспекте, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Автомобиль Renault в 1.45 на Октябрьском проспекте наехал на препятствие – сбил ограждение и съехал в котлован на месте проведения ремонтных работ.

В ГИБДД Петрозаводска сообщили, что водитель был с признаками алкогольного опьянения и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Пострадавших нет.