В Петрозаводске планируется построить завод по производству электроприборов

Петрозаводский госуниверситет совместно с калининградской компанией "Джиэс-Нанотех" планирует строительство в столице Карелии завода по производству приборов электроники.

Об этом на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике сообщил проректор по научно-исследовательской работе ПетрГУ Владимир Сюнев.

"Знаменитая компания, всем, наверное, известная, которая выпускает спутниковые тарелки, в частности, "Джиэс-Нанотех" в Калининградской области. Она сегодня активно берет наши кадры электронщиков и предполагается, что в ближайшее время в Петрозаводске на наших площадях, скорее всего, мы будем строить совместно с ними небольшой завод по производству современных твердотельных накопителей... И, вообще, приборов гражданской электроники", - сообщил Сюнев.

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