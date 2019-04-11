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Новости. Экономика
15:55, 11 Апреля 2019
фото: © ТАСС / Сергей Фадеичев

В Петрозаводске планируется построить завод по производству электроприборов

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Петрозаводский госуниверситет совместно с калининградской компанией "Джиэс-Нанотех" планирует строительство в столице Карелии завода по производству приборов электроники.

Об этом на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике сообщил проректор по научно-исследовательской работе ПетрГУ Владимир Сюнев.

"Знаменитая компания, всем, наверное, известная, которая выпускает спутниковые тарелки, в частности, "Джиэс-Нанотех" в Калининградской области. Она сегодня активно берет наши кадры электронщиков и предполагается, что в ближайшее время в Петрозаводске на наших площадях, скорее всего, мы будем строить совместно с ними небольшой завод по производству современных твердотельных накопителей... И, вообще, приборов гражданской электроники", - сообщил Сюнев.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

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User
2019-04-11 16:11:15
Уже столько всего запланировано, что воплощать некогда.
Горожанин
2019-04-11 16:08:52
Во куда фантазия заносит даже проректора!!! Еще "отверточную сборку" телефонов в стране пока никто не осилил. Да что там - топоры и лопаты из Китая везем...
кир
2019-04-11 16:16:51
Горожанин, так и есть.
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