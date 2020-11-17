В Петрозаводске планируют построить Дом престарелых

Современный Дом престарелых на 100 мест планируется построить на улице Гюллинга, 5, сообщили в Петросовете.

Постоянная комиссия Петросовета по здравоохранению, экологии и социальному развитию поддержала изменение в Правила землепользования и застройки Петрозаводска, которое позволит осуществить строительство важного социального объекта в центре карельской столицы.

Проект решения, предусматривающий внесение соответствующей поправки, был рассмотрен на заседании под руководством заместителя председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, экологии и социальному развитию Екатерины Реутовой.

Заместитель руководителя комитета градостроительства и землепользования городской администрации Никита Стрельников сообщил, что строительство современного Дома престарелых на 100 мест на улице Гюллинга, 5 планируется Комплексным центром социального обслуживания населения Карелии при поддержке Минсоцзащиты РК. Сейчас на этом месте расположено старое здание, принадлежавшее соцучреждению, которое в дальнейшем будет снесено.

Проект решения, подготовленный Комитетом градостроительства и землепользования администрации Петрозаводска, предусматривает внесение изменения в статью 36 Правил землепользования и застройки города в части дополнения основным видом разрешенного использования "Дома социального обслуживания", что позволит осуществить строительство социально значимого объекта для пожилых людей на указанном земельном участке.

По итогам заседания члены постоянной комиссии Петросовета по здравоохранению, экологии и социальному развитию одобрили этот и остальные проекты нормативно-правовых актов, представленные на рассмотрение. Окончательное решение по вопросам депутаты примут на сессии Петросовета, которая состоится 24 ноября.