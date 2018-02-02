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Новости. Экономика
15:24, 02 Февраля 2018

В Петрозаводске планируют выпускать новые суда

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Правительство Карелии ведет переговоры с Минпромторгом России о выпуске на Онежском судостроительном судоремонтном заводе судов модели "Вояж 85МТ".

Об этом сообщил вице-премьер правительства, министр экономического развития республики Дмитрий Родионов во время подписания соглашения между правительством и руководством предприятия.

По его словам, имеются предварительные договоренности с Минпромторгом о строительстве таких судов на петрозаводском предприятии.

"Мы будем продолжать работать с Минпромторгом в направлении получения заказов для Онежского завода на этот вид судов. Ряд встреч уже состоялся", - цитирует слова Родионова пресс-служба правительства.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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