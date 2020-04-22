В Петрозаводске планируют вырубить 100 деревьев до конца мая (ФОТО)

До 20 мая планируется ликвидировать 100 аварийных деревьев на Зареке и Голиковке, сообщили в администрации города.

В Петрозаводске продолжается снос опасных растений. В настоящее время ведётся фрезеровка пней уже удалённых насаждений, а также вырубка деревьев на проспекте Александра Невского. До 20 мая будут ликвидированы 100 аварийных деревьев на Зареке и Голиковке.





Специалисты администрации Петрозаводска контролируют исполнение контрактов по сносу опасных растений на территории города, а также соблюдение подрядчиками техники безопасности. Сотрудники управления благоустройства и экологии указали организациям на необходимость более тщательной уборки порубочных остатков в местах проведения работ.





Всего с января 2020 года в разных районах карельской столицы удалили 675 аварийных деревьев.





Ранее сообщалось, что администрация города обещает в ближайшее время восстановить газоны и высадить деревья на Мурманской улице и на проспекте Александра Невского.