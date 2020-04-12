В Петрозаводске продолжают вырубать деревья (ФОТО)

На проспекте А.Невского бригада рабочих спиливает тополя.

В редакцию "Столицы на Онего" читатель прислал фото, на которых запечатлел, как на проспекте Невского сегодня утром рабочие спиливают тополя.

В администрации города сообщили, что проводится рубка аварийных деревьев, всего на проспекте Александра Невского планируется спилить 45 аварийных тополей, а всего до ноября, по условиям контракта, рабочие в Петрозаводске вырубят еще 525 деревьев.





Ранее сообщалось, что в Петрозаводске продолжается снос аварийных деревьев. С начала года подрядные организации удалили 675 опасных растений в разных районах города.

Сейчас работы ведутся улице Максима Горького (на участке между улицами Антикайнена и Анохина). После удаления растений подрядчик продолжит фрезеровку пней и уборку территорий.

Аварийные деревья сносят также на проспекте Александра Невского. В ближайшее время работы продолжатся на улицах Калинина, Правды, Машезерской и Профсоюзов.

Администрация обещает в ближайшее время восстановить газоны и высадить деревья на Мурманской улице и на проспекте Александра Невского.