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В Петрозаводске продолжают вырубать деревья (ФОТО)

Новости. Общество
11:30, 13 Апреля 2020
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На проспекте А.Невского бригада рабочих спиливает тополя.

В редакцию "Столицы на Онего" читатель прислал фото, на которых запечатлел, как на проспекте Невского сегодня утром рабочие спиливают тополя.

В администрации города сообщили, что проводится рубка аварийных деревьев, всего на проспекте Александра Невского планируется спилить 45 аварийных тополей, а всего до ноября, по условиям контракта, рабочие в Петрозаводске вырубят еще 525 деревьев.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске продолжается снос аварийных деревьев. С начала года подрядные организации удалили 675 опасных растений в разных районах города.

Сейчас работы ведутся улице Максима Горького (на участке между улицами Антикайнена и Анохина). После удаления растений подрядчик продолжит фрезеровку пней и уборку территорий.

Аварийные деревья сносят также на проспекте Александра Невского. В ближайшее время работы продолжатся на улицах Калинина, Правды, Машезерской и Профсоюзов.

Администрация обещает в ближайшее время восстановить газоны и высадить деревья на Мурманской улице и на проспекте Александра Невского.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей
2020-04-13 12:01:31
Когда уже в мэрии начнут садить , не только воров , но и деревья ? Центр города и микрорайоны Древлянка , Кукковка , Октябрьский стали похожи на выжженную землю , деревьев практически не осталось .
Вепс
2020-04-13 12:18:57
Сергей,
Не скули.
новый
2020-04-13 11:44:53
У протестунов новый повод поистерить.
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