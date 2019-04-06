В Петрозаводске по технологии холодного асфальта заделали ямы на 19 улицах

С середины марта рабочие ООО "ТехРент" восстановили фрагменты дорожного полотна с применением технологии холодного асфальта на поврежденных участках 19 улиц карельской столицы.

В рамках комплексной программы "Безопасный Петрозаводск" с 19 марта отремонтированы отдельные участки проезжей части на улицах Гвардейская, Куйбышева, Мерецкова, Луначарского, Шотмана, Антикайнена, Ленинградская, Григорьева, Правды, Лыжная, Судостроительная, Троллейбусная, а также на проспектах Лесной, Первомайский, Ленина, Невского, набережной Варкауса, Лососинском и Соломенском шоссе. Как сообщили в Петросовете, общая площадь восстановленных фрагментов дорожного полотна составила 150 кв. метров.



В ночь на 5 апреля рабочие заделали ямы на улицах Шотмана (возле дома №40), Куйбышева (в районе перекрестка с улицей Малой Слободской), Первомайском проспекте (вблизи улицы Заводской), перекрестке улицы Ленинградской и Октябрьского проспекта и Лесном проспекте (возле моста через Лососинку на полосе движения в сторону Кукковки).



Ремонт методом холодного асфальта – временная мера, которая позволит снять остроту ситуации и не допустить дальнейшего разбивания дорожного полотна в весенний период. С установлением благоприятных погодных условий в городе начнутся работы по основному этапу асфальтирования улиц, сообщается на сайте Петросовета.



Добавим, что инициатором комплексной программы "Безопасный Петрозаводск", нацеленной на решение городских проблем, которые сами жители карельской столицы считают наиболее актуальными, выступил спикер Петросовета Геннадий Боднарчук. Всего в 2019 году предварительный перечень программы насчитывает 52 комплексных мероприятия в разных сферах жизни карельской столицы.