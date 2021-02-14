В Петрозаводске почтили память воинов-интернационалистов (ФОТО)

В карельской столице организовали традиционный митинг у мемориала "Чёрный тюльпан" и встречи с ветеранами-афганцами, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сегодня, 15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, петрозаводчане отметили 32-й годовщину вывода советских войск из Афганистана.

Возле мемориала "Чёрный тюльпан" по традиции провели торжественно-траурный митинг. На афганской войне погибли 56 жителей Карелии. Почтить их память пришли родственники, ветераны боевых действий, представители органов власти, члены общественных организаций, военнослужащие, кадеты и юнармейцы, жители города.

В преддверии памятной даты Молодёжный центр "Смена" организовал в школе №33 встречу учеников 11 класса с воинами-интернационалистами, представителями Карельской региональной организации общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана".

Акции, посвящённые памятным датам российской истории, проводит и Централизованная библиотечная система Петрозаводска. 17 февраля в автотранспортном техникуме состоится исторический час "Необъявленная война" - встреча молодёжи с ветеранами-афганцами.