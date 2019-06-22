В Петрозаводске подожгли иномарку

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Автомобиль горел вечером 21 июня на Лососинском шоссе, сообщили в МЧС Карелии.
В 18.42 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в автомобиле KIA Rio на Лососинском ш., 1 км. В 18.50 пожар ликвидирован.
Предварительная причина – поджог.
Поврежден моторный отсек.
Погибших и пострадавших нет.
Виновные, ущерб устанавливаются.
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