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Новости. Происшествия
13:06, 04 Ноября 2019
фото: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / ВК

В Петрозаводске подростки забрались на башенный кран (ФОТО)

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Жители карельской столицы вызвали полицию, чтобы та задержала играющих на стройке подростков.

Дети забрались на кран, который установлен на стройке, ведущейся на Финском проезде, за домом №15. Инцидент произошел второго ноября.

Об этом сообщает паблик "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск".

"Уважаемые родители! Поговорите с детьми о том, что игры и прогулки на стройках запрещены, опасны! Вызвали полицию, но к приезду ребята уже убежали".

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Комментарии

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новый
2019-11-04 14:21:11
Личинки переселенцев из ветхого жилья. По навигации сходится. Куркули, я правильно сказал ?
новый
2019-11-04 13:35:30
Хде Сараев ?
Писарев
2019-11-04 13:30:46
Частник на охране сэкономил?
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