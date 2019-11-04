В Петрозаводске подростки забрались на башенный кран (ФОТО)

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Жители карельской столицы вызвали полицию, чтобы та задержала играющих на стройке подростков.
Дети забрались на кран, который установлен на стройке, ведущейся на Финском проезде, за домом №15. Инцидент произошел второго ноября.
Об этом сообщает паблик "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск".
"Уважаемые родители! Поговорите с детьми о том, что игры и прогулки на стройках запрещены, опасны! Вызвали полицию, но к приезду ребята уже убежали".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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