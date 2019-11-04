В Петрозаводске подростки забрались на башенный кран (ФОТО)

Жители карельской столицы вызвали полицию, чтобы та задержала играющих на стройке подростков.

Дети забрались на кран, который установлен на стройке, ведущейся на Финском проезде, за домом №15. Инцидент произошел второго ноября.

Об этом сообщает паблик "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск".

"Уважаемые родители! Поговорите с детьми о том, что игры и прогулки на стройках запрещены, опасны! Вызвали полицию, но к приезду ребята уже убежали".