В Петрозаводске подросток лишился телефона во время ссоры с другом

Гаджет пропал из сумки, сообщили в МВД Карелии.

В Управление МВД Петрозаводска обратилась 34-летняя горожанка и сообщила, что у её несовершеннолетнего сына похитили мобильный телефон. В ходе беседы с правоохранителями 14-летний подросток рассказал, что в день происшествия у него был конфликт с приятелями, после ссоры он и обнаружил пропажу гаджета.

Сотрудник по делам несовершеннолетних опросил всех участников конфликта. Все отрицали причастность к пропаже и говорили, что не видели телефон. На этом полицейский не остановился и с помощью череды очных ставок установил подозреваемого, 16-летнего знакомого потерпевшего. По версии правоохранителей, воспользовавшись моментом, когда потерпевший ссорился с одним из своих приятелей, молодой человек похитил из его сумки гаджет.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное изъято и возвращено владельцу.