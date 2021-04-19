В Петрозаводске подросток на скейте травмировал концертмейстера Музыкального театра

Сотрудница Музыкального театра Карелии обратилась в полицию, получив травму по дороге на работу.

Как рассказали «Столице на Онего» в театре, концертмейстер шла на работу в субботу, 17 апреля, вечером, когда отлетевший после неудачного прыжка подростка тяжелый скейт угодил ей в ногу. Девушка получила травму и обратилась в полицию. Но когда приехали стражи порядка, скейтбордисты убежали.

Каждый день у ступеней театра можно наблюдать иногда более десятка велосипедистов и осваивающих скейтборд подростков. Они катаются на входной площадке, прыгают со ступенек, разгоняясь по асфальту, врезаются в облицовку здания. Эту проблему администрация театра пытается решить давно, но ни призывы работников к совести подростков, ни полицейское вмешательство пока не могут повлиять на ситуацию. С наступлением тепла любители покататься вновь оказываются у входа в театр, угрожая безопасности зрителей и нанося ущерб зданию.

В учреждении напомнили, что здание Музыкального театра является объектом культурного наследия, и порча его внешнего вида вполне может быть признана актом вандализма. Нынешней зимой был сделан дорогостоящий ремонт облицовки нижней части здания, но теперь ее состояние опять под угрозой. Недовольны и зрители, вынужденные порой с риском для здоровья лавировать между юными экстремалами, чтобы попасть на спектакль.

«Мы уже не один год ведем переписку с МВД, — рассказали в Музыкальном театре. — Пишем и про скейтбордистов, и про оставленные на здании театра надписи. Но, к сожалению, проблема не решается. Полиция включила театр в маршрут патрулирования, иногда они подъезжают и просят подростков покинуть территорию, но с отъездом полицейской машины любители экстремальных видов спорта вновь возвращаются на ступени театра. Недавняя ситуация, когда скейт одного из подростков врезался в ведущего концертмейстера театра, направляющегося вечером на работу, в очередной раз обострила проблему. Девушка получила серьезный ушиб ноги, она сильно хромает, заявление о происшествии зарегистрировано в полиции».