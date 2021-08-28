В Петрозаводске подросток нашел две банковских карты, и теперь ему грозит до шести лет лишения свободы

В столице Карелии подростка подозревают в кражах, совершенных с банковской карты, сообщили в Следкоме республики.

Следователи Петрозаводска возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка по обвинению в кражах, совершенных с банковского счета.

По версии следствия, юноша нашел на улице две банковские карты и одной из них начал расплачиваться в магазинах, приобретая товары без ввода «пин-кода». Последнюю покупку он не смог совершить, поскольку расчетный счет владельцем карты уже был заблокирован. Приобретенными товарами подросток распорядился по своему усмотрению.



Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до шести лет.