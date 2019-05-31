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Новости. Криминал
09:16, 31 Мая 2019
фото: © EPA/ANDY RAIN

В Петрозаводске подросток-сладкоежка обокрал магазин

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Подросток украл из магазина 13 плиток дорого шоколада, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратился товаровед одного из продуктовых магазинов.

Был установлен подозреваемый – им оказался несовершеннолетний петрозаводчанин.

Подросток зашел в магазин и подошел к стенду со сладостями. С полки он взял 13 больших плиток шоколада, общей стоимостью 3,8 тысяч рублей. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, юноша спрятал шоколад под одежду и вышел из магазина.

Все шоколадки он сбыл, незаконно выручив за похищенное более 1 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.

 

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