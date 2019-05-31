В Петрозаводске подросток-сладкоежка обокрал магазин

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Подросток украл из магазина 13 плиток дорого шоколада, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратился товаровед одного из продуктовых магазинов.
Был установлен подозреваемый – им оказался несовершеннолетний петрозаводчанин.
Подросток зашел в магазин и подошел к стенду со сладостями. С полки он взял 13 больших плиток шоколада, общей стоимостью 3,8 тысяч рублей. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, юноша спрятал шоколад под одежду и вышел из магазина.
Все шоколадки он сбыл, незаконно выручив за похищенное более 1 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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