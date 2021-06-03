В Петрозаводске подвели итоги школьных спартакиад

В этом сезоне участниками соревнований стали более 1300 учащихся и более 700 сотрудников образовательных организаций, рассказали в администрации города.

В Доме бокса имени Леонида Левина 3 июня состоялось торжественное подведение итогов сезона спартакиад среди петрозаводских школьников и педагогов.

Были отмечены руководители организаций — победительниц соревнований, учителей, а также всех, кто помогал в проведении спортивных мероприятий, а также партнеры и главные судьи соревнований.

Так, от имени главы карельской столицы была вручена благодарность директору Петрозаводского педагогического колледжа Оксане Старшовой, директору спортивной школы олимпийского резерва № 3 Александру Кишкину и руководителю Дирекции спортивных сооружений и спортивной подготовки Василию Филину.





Спартакиада оказалась самой массовой по участию в ней и юных, и взрослых спортсменов. Как отметили организаторы мероприятий. В этом сезоне участниками традиционной спартакиады среди школьников 1-11 классов стали более 1300 учащихся из 39 образовательных организаций города.

В среднем и старшем звене соревнования проводились по семи видам спорта: баскетбол, волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, футбол, шашки и шахматы. По итогам борьбы пьедестал почета разделили Лицей № 1, школы № 3 и № 39.

Впервые в этом году в Петрозаводске проходила спартакиада среди младшеклассников, в рамках которой 24 команды (700 учащихся) соревновались в пионерболе, лыжных гонках и «Весёлых стартах». За спортивные успехи были награждены Лицей № 1, школы № 3 и № 34.

В борьбу за лидерство в спартакиаде среди сотрудников образовательных организаций включились более 700 педагогов и специалистов из 42 детских садов и школ карельской столицы. Соревнования проводились по пяти видам спорта: волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание и шашки.

Подробнее с результатами спартакиад можно ознакомиться в группе «Петрозаводск спортивный».