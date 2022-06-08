В Петрозаводске погрузчик врезался в автобус, пострадали три пожилые пассажирки

ДТП с тремя пострадавшими пенсионерками произошло на Древлянке.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 4 июля в 13.57 на пересечении Лососинского шоссе и улицы Чистой произошло столкновение автобуса и погрузчика.

По предварительным данным, фронтальный погрузчик врезался в маршрутку «ПАЗ».

В результате аварии пострадали три пассажирки автобуса, женщины — 90 лет, 82 лет и 78 лет.

По ДТП проводится проверка, устанавливаются дополнительные обстоятельства.

Ранее сообщалось, зацеперы стали виновниками страшного ДТП с пострадавшими в Петрозаводске.