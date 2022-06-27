Зацеперы стали виновниками страшного ДТП с пострадавшими в Петрозаводске

В Троллейбусном управлении рассказали о зацеперах, из-за которых произошло ДТП с пострадавшими на проспекте Ленина в Петрозаводске.

«По вине двух молодых людей, зацепившихся за лестницу троллейбуса, произошла цепь событий дорожно-транспортного происшествия. Пострадали люди! А виновники веселые убежали. Надеемся, что сотрудники полиции их найдут и призовут к ответственности! Огромная благодарность водителю, предоставившему видео и всем, кто не остался безучастным к этой трагедии!» - написали в паблике «Городской транспорт».

Напомним, в минувший четверг, 30 июня, около 23.00 на проспекте Александра Невского, у дома № 52, произошло ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля. Машина на скорости сбила пешехода, который сделал сальто в воздухе и упал на проезжую часть. В результате ДТП 17-летний подросток получил травмы. С места аварии его увезли в БСМП. В ДТП пострадал еще один человек — 20-летняя пассажирка «ВАЗа». Девушка с травмами также была госпитализирована.

На видеозаписи с авторегистратора зафиксировано, как за несколько секунд до ДТП троллейбус совершает вынужденную остановку, с подножки транспорта спрыгивают зацеперы и убегают.