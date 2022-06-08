Пешеход сделал сальто после ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Автомобиль сбил молодого человека перед перекрестком на проспекте Александра Невского.

В минувший четверг, 30 июня, в 23.00 на проспекте Александра Невского, у дома №52, произошло ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля. Видеорегистратор очевидца Олега Годоева запечатлел инцидент на дороге. Об этом пишет ДТП ПТЗ.

Судя по видео, из остановившегося перед перекрестком в средней полосе движения троллейбуса на проезжую часть выбежали два "зацепера", благополучно достигнув тротуара. Через несколько мгновений из задней двери троллейбуса на проезжую часть вышел еще один молодой человек. В это же время в правой полосе движения двигался легковой автомобиль. Машина на скорости сбила пешехода, который сделал сальто в воздухе и упал на проезжую часть.

По предварительной информации, в результате ДТП молодой человек получил травмы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, в центре Петрозаводска автомобиль вылетел на тротуар, сбив 19-летнего пешехода.