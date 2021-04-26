В Петрозаводске появился «Солнечный остров»

В Петрозаводске уже почти год работает уникальное место отдыха для всей семьи — «Солнечный остров».

Почему уникальное, спросите вы? А потому что там есть настоящее солнце, которое светит каждый день. И это не солярий для загара, а суперсовременное устройство, позволяющее воспроизводить природные характеристики солнечной энергии.

«Солнечный остров» — это водно-оздоровительный СПА центр. Появился он в Петрозаводске не случайно. Во-первых, у нас очень редко бывает солнечно, а значит дефицит витамина Д. А во-вторых, в карельской столице не было такого острова, где можно было не только отдохнуть, но и оздоровиться всей семьей.

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