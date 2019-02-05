В Петрозаводске появится кризисный центр для женщин

Горожане могут оказать добровольческую поддержку в обустройстве приюта для женщин, попавших в кризисную ситуацию, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Помещение общей площадью 300 кв м было предоставлено Благотворительному фонду "Мама-Дом" Министерством имущественных и земельных отношений Карелии для организации работы центра, в котором каждая женщина из любого района республики сможет бесплатно получить необходимую ей помощь.

После проведения ремонтных работ здесь планируется оборудовать психологический кабинет, большую игровую комнату для занятий с детьми, швейную мастерскую, уютные комнаты для проживания мам с детьми, мини-склад для хранения гуманитарной помощи и детского питания, кухню-студию для обучения приготовлению пищи и проведения кулинарных мастер-классов.

По предварительным данным сумма ремонтных работ вместе с материалами составит около 2 млн рублей. Эту сумму можно значительно уменьшить с помощью волонтерской и добровольческой поддержки.

По вопросам сотрудничества и оказания помощи: +7-921-460-21-07.