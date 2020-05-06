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В Петрозаводске появится монумент, посвященный подвигу советского народа в Великой Отечественной войне

Новости. Общество
15:04, 07 Мая 2020
фото: © eparhia.karelia.ru
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В Петрозаводске появится монументальная композиция, представляющая собой фигуру женщины-матери с детьми, которые держат в руках портреты родственников – участников Великой Отечественной войны.

Монумент появится в Год памяти и славы по инициативе Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии, которую возглавляет Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

Скульптура олицетворяет память о трудной военной судьбе женщин- матерей и всего нашего народа. Скульптурная композиция будет установлена на камень с описанием элементов монумента вблизи воссозданного православного храма Святого Ильи Пророка.

Автором памятника является народный художник, академик российской академии художеств, член союза художников России Салават Щербаков. Под его руководством и при его непосредственном участии были созданы более 200 монументальных произведений, установленных в Москве, различных регионах России и в зарубежных странах.

Открытие памятника запланировано на 2 августа 2020 года в День Воздушно-десантных войск.

Реализация этого и других проектов в рамках военно-патриотического воспитания и сохранения памяти о героическом подвиге народа в Великой Отечественной войне находятся в сфере деятельности рабочей группы по развитию моногородов Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии. Возглавляет рабочую группу заместитель Секретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев.

Ряд социально значимых проектов в Карелии, в том числе направленных на повышение эффективности патриотического воспитания населения, уже реализован ранее.

При содействии рабочей группы по развитию моногородов Госкомиссии в центре Петрозаводска возле мемориального комплекса "Черный тюльпан" была сформирована территория воинской памяти. Были изготовлены и установлены памятник-обелиск участникам локальных конфликтов и Соловецкий поклонный крест, памятные бюсты командующему Воздушно-десантными войсками СССР Герою Советского Союза В. Маргелову, Герою России А. Калинину, памятник боевой машине-десанта. На станции Раменцы Октябрьской железной дороги на территории Поповпорожского сельского поселения Сегежского района Республики Карелия был создан воинский мемориал на месте братского захоронения защитников Кировской железной дороги, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

В Беломорске у здания штаба Карельского фронта и создаваемого музея за счет привлеченных внебюджетных средств установлен памятник "Воину-освободителю".

По просьбе ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации было оказано содействие в установке на территории Петрозаводского президентского кадетского училища в рамках всероссийского проекта "Аллеи Российской Славы" бюстов выдающихся военачальников и полководцев (Петру I, Александру Невскому, Суворову А.В., Кутузову М.И., Скобелеву М.Д., Жукову Г.К., Василевскому А.М., Рокоссовскому К.К.).

За счет привлеченных средств из внебюджетных источников был изготовлен и установлен памятник "Защитнику Отечества" в Петрозаводске, а в Сегеже – памятник, посвященный подвигу медицинских работников военных госпиталей в годы Великой Отечественной войны.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2020-05-07 15:58:50
Господи, за что это нам?! Эти ваятели тычут свои конъюнктурные "нетленки" по всем городам и весям: берете даром, мне в Академии художеств зачтется, а при распределении действительно денежного заказа сошлюсь на Мухосранск, Прогибонск и Петрозаводск, где уже высятся мои творения. Вот и весь смысл этого проекта.
И где всенародное обсуждение? Не надо перегружать город китчем.
новый
2020-05-07 15:52:06
Койра, тыв-тяв ?
Ded
2020-05-07 15:31:55
Очередная безвкусица, уродующая город.
Саныч
2020-05-07 15:17:08
Там теперь парк монументов?
Вася
2020-05-07 15:10:05
Это хорошо,хоть какая то работа,а не вертолетные деньги.
Гость
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