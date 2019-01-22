В Петрозаводске появится улица в честь музыкального символа Карелии

В Петрозаводске появятся две улицы, связанные с ансамблем "Кантеле", сообщили в правительстве Карелии.

Администрация Петрозаводского городского округа приняла постановление о наименовании новых улиц карельской столицы. В микрорайоне Древлянка появятся улица Кантеле и улица, носящая имя основателя Национального ансамбля песни и танца Карелии Виктора Гудкова.

4 сентября 2019 года будет отмечаться 120-летний юбилей со дня рождения композитора, поэта, этнографа и фольклориста Виктора Пантелеймоновича Гудкова.

С инициативой об увековечении памяти создателя коллектива, являющегося "визитной карточкой" республики, выступил глава Карелии Артур Парфенчиков. Руководство ансамбля "Кантеле" обратилось в администрацию Петрозаводска с просьбой о названии одной из улиц города именем Виктора Гудкова или установке памятника известному деятелю культуры.

Радостное сообщение пришло в "Кантеле" после новогодних праздников: в районе новостроек микрорайона Древлянка появится не только улица, посвященная Виктору Гудкову, но и улица, носящая название самого музыкального символа Карелии – инструмента кантеле.

Пока неизвестно, когда начнется застройка нового жилого района, но в ансамбле заверили, что будущие жители улиц Кантеле и Гудкова будут самыми желанными зрителями на их концертах.