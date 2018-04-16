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Новости. Экономика
12:41, 16 Апреля 2018

Ради подъема экономики Петрозаводске появятся новые чиновничьи структуры

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Власти города решили усилить экономический блок администрации.

В 2018 году в Петрозаводске будет создано муниципальное унитарное предприятие "Агентство городского развития", которое должно заняться привлечением инвестиций в экономику города.

В организационную структуру агентства будут входить 9 сотрудников - директор, заместитель директора, главный бухгалтер, юрист, руководитель проектов, техник, уборщик и дворник. Годовой фонд оплаты труда – 4 млн рублей. Планируемый общий объем затрат на текущую деятельность агентства в 2018 году составит 6,9 млн рублей.

Вместо комитета экономики и управления муниципальным имуществом будет создано два разных подразделения: комитет градостроительства и землепользования и комитет экономического развития.

Финансирование работы комитета градостроительства и землепользования будет осуществляться в рамках прежней сметы расходов, а на комитет экономического развития администрация планирует тратить ежегодно более 1 млн рублей.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
йошкин кот
2018-04-16 14:06:12
мало замов. надо было больше просить! с другой стороны, если через месяц уволить дворника и уборщицу, можно отчитаться 20% сокращением штатов.
Риторика
2018-04-16 12:51:07
Хочешь спросить администрацию "да вы не охренели ли?!"
Гость
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