Ради подъема экономики Петрозаводске появятся новые чиновничьи структуры

Власти города решили усилить экономический блок администрации.

В 2018 году в Петрозаводске будет создано муниципальное унитарное предприятие "Агентство городского развития", которое должно заняться привлечением инвестиций в экономику города.

В организационную структуру агентства будут входить 9 сотрудников - директор, заместитель директора, главный бухгалтер, юрист, руководитель проектов, техник, уборщик и дворник. Годовой фонд оплаты труда – 4 млн рублей. Планируемый общий объем затрат на текущую деятельность агентства в 2018 году составит 6,9 млн рублей.

Вместо комитета экономики и управления муниципальным имуществом будет создано два разных подразделения: комитет градостроительства и землепользования и комитет экономического развития.

Финансирование работы комитета градостроительства и землепользования будет осуществляться в рамках прежней сметы расходов, а на комитет экономического развития администрация планирует тратить ежегодно более 1 млн рублей.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".