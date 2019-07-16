В Петрозаводске поймали должника, скрывавшегося от армянских полицейских

Мужчина был оъявлен в розыск с 2016 года, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО.

Транспортными полицейскими на станции Петрозаводск был выявлен гражданин с категорией "госдолжник".



43-летнего злоумышленника обнаружили в пассажирском поезде сообщением "Мурманск – Санкт-Петербург". Установлено, что он находился в федеральном розыске с ноября 2016 года за правоохранительными органами Республики Армения.



В настоящее время информация о злоумышленнике передана инициатору розыска.