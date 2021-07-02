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В Петрозаводске поймали маршрутчика-нелегала, перевозившего пассажиров в Пудож

Новости. Общество
16:31, 02 Июля 2021
фото: © Минтранс Карелии

Водитель автобуса выполнял рейс из Петрозаводска в Пудож под видом перевозки по заказу, сообщили в Минтрансе Карелии.

Во время рейда, который провели специалисты Минтранса Карелии, налоговой службы, транспортной инспекции и сотрудники ГИБДД Петрозаводска, задержан очередной маршрутчик-нелегал. Водитель микроавтобуса вез пассажиров в Пудож под видом заказной поездки.

- Такие перевозки наносят ущерб транспортным предприятиям, работающим легально, в том числе нашим государственным унитарным предприятиям, поэтому межведомственные рейды проводятся на постоянной основе. Во время сегодняшнего мероприятия выявлены нарушения, что, конечно, повлечет неприятности для перевозчика, – отметила замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Юлия Мизинкова.

Минтранс Карелии напоминает, что услуги нелегальных транспортников представляют опасность. Организаторы «теневых» маршрутов ради экономии пренебрегают нормами безопасности пассажиров: водители не соблюдают режим труда и отдыха, не проходят обязательные медицинские осмотры перед выездом. Не выполняется проверка технического состояния транспортных средств, их уборка и санобработка, не обеспечивается обязательное страхование ответственности за причинение возможного вреда жизни и здоровью граждан в случае ДТП. И, конечно же, нелегалы не платят налоги.

Ранее в Петрозаводске задержали перевозчика-нелегала, выполнявшего рейс в Кемь.

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