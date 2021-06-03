В Петрозаводске поймали перевозчика-нелегала, выполнявшего рейс в Кемь

Нелегал, перевозивший пассажиров по регулярному маршруту Петрозаводск-Кемь под видом заказного автобуса, задержан в столице Карелии, сообщили в Минтрансе республики.

Принадлежащий юридическому лицу микроавтобус, на котором незаконно везли пассажиров по маршруту регулярного автобусного сообщения, был остановлен во время очередного межведомственного рейда. Его проводили специалисты Минтранса республики, сотрудниками Госавтоинспекции столицы Карелии и работниками Управления государственного автодорожного надзора (УГАДН).

Специалисты Минтранса выявили ряд нарушений, составили акты и приняли решение о возбуждения административных дел в отношении водителя и организации – владельца автомобиля. Сотрудники УГАДН также подтвердили несоблюдение обязательных требований к перевозке пассажиров, намерены провести дополнительную проверку и принять решение о возбуждении дел об административных правонарушениях.

В Минтрансе напомнили, что услуги нелегальных перевозчиков представляют опасность. Организаторы «теневых» маршрутов ради экономии пренебрегают нормами безопасности пассажиров: водители не соблюдают режим труда и отдыха, не проходят обязательные медицинские осмотры перед выездом. Не выполняется проверка технического состояния транспортных средств, их уборка и санобработка, не обеспечивается обязательное страхование ответственности за причинение возможного вреда жизни и здоровью граждан в случае ДТП. Кроме того, нелегалы не платят налоги.

Ранее автовокзал Петрозаводска попросил пассажиров не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков. Недобросовестные конкуренты сообщили пассажирам об отмене «Карелавтотрансом» автобусного сообщения по маршруту «Петрозаводск – Кемь». Это информация не соответствовала действительности. Сведения об изменениях в расписании пассажирских перевозок по междугородным маршрутам размещаются лишь на сайте автовокзала и в официальной группе «Карелавтотранса».