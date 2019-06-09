В Петрозаводске поймали пьяного водителя

В субботу, 8 июня, в городе прошел рейд по выявлению пьяных водителей, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В ходе профилактического мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции Петрозаводска отстранено от управления два водителя.

Один управлял транспортным средством в состоянии опьянения, второй не имел права управления.