В Петрозаводске поймали пьяного водителя

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В субботу, 8 июня, в городе прошел рейд по выявлению пьяных водителей, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
В ходе профилактического мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции Петрозаводска отстранено от управления два водителя.
Один управлял транспортным средством в состоянии опьянения, второй не имел права управления.
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