В Петрозаводске поймали рецидивиста, воровавшего у своих собутыльников

Житель Петрозаводска подозревается в совершении двух краж, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска обратился 36-летний горожанин, ставший жертвой преступления. По словам мужчины, после застолья с приятелями он недосчитался ноутбука.
Полицейские быстро вышли на подозреваемого. Ранее судимый 36-летний петрозаводчанин признался, что взял ноутбук, когда его собутыльник уснул, а затем продал его.
Кроме того, выяснилось, что петрозаводчанин успел совершить еще одну подобную кражу. Вновь совместная с друзьями пьянка, только в этот раз добычей стал смартфон, который подозреваемый тоже успел продать.
По двум фактам кражи были возбуждены уголовные дела. Фигурант дал признательные показания и частично возместил причиненный ущерб. Дознание продолжается.
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